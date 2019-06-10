Pazartesi, Haziran 10, 2019

İntizam içinde seyahat edebilirsiniz!

(Cumhuriyet gazetesi, 23 Şubat 1950)

posted by Bülent Şentay at 1:34 ÖS

1 Comments:

Blogger Nokta Çelik said...

İstanbul, Pire, Napoli, Marsilya, Cenova. Şahane bir rota!

10 Haziran, 2019 14:16  

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