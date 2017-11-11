Çok yazarlı akıl defteri. Dertleşme köşesi. Paylaşma masası. Duyuru tahtası. Meslek odası. İmece grubu. Güç trafosu. Aktarma tablosu. Fikir deposu. Soru ambarı. Cevap silosu. Reklam Türkçesini kollama karakolu... [Browser'ınızdaki text encoding'i 'Unicode UTF-8' yaparsanız, Türkçe karakter sorunu çıkmayacak. Umuyoruz.] Katılmak isteyen profesyonel reklam yazarları isteklerini Ortak.Defter [at]gmail.com adresine yazabilirler.
1 Comments:
İlan metninde özel isimlere gelen eklerde kesme işareti kullanılmamış olması dikkatimi çekti. Ayrıca saatin markasını "Omeğa" olarak yazmışlar. Bu normal midir yoksa yazım yanlışı mıdır acaba?
Yorum Gönder
<< Home