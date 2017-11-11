Cumartesi, Kasım 11, 2017

Sizi sigaya çekeceğiz!

(Vatan gazetesi, Ağustos 1941)

posted by Bülent Şentay at 11:30 ÖÖ

1 Comments:

Blogger Nokta Çelik said...

İlan metninde özel isimlere gelen eklerde kesme işareti kullanılmamış olması dikkatimi çekti. Ayrıca saatin markasını "Omeğa" olarak yazmışlar. Bu normal midir yoksa yazım yanlışı mıdır acaba?

13 Kasım, 2017 00:15  

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