



Gülümser Aral Üretmen, 1950’lerin reklam/tanıtım dünyasında başarı gösteren sayılı kadın grafik tasarımcılardandı. Bugün adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Grafik Tasarım Bölümü’nde okudu. Sabri Berkel ve Emin Barın gibi hocalardan hazırlık eğitimi aldı. Daha sonraki çalışmalarını Zeki Faik İzer’in Afiş Atölyesi’nde sürdürdü. Melike Abasıyanık, Semih Balcıoğlu, Ayhan Işık, Mengü Ertel, Kuzgun Acar, Ayhan Akalp dönem arkadaşlarıydı.

Üretmen'in çalışmaları çok sayıda gazete ve dergide yayınlandı. Neredeyse on yılı bulan basın-yayın deneyimi, akademik eğitimi ve mesleki başarıları nedeniyle 1953’te Denizcilik Bankası ‘ressamı’ olarak işe alındı ve kurumun ilk kadrolu grafik tasarımcısı oldu. Ama nedense reklamcılık tarihimizi yazanlar onu her defasında görmezden geliyor. Kendisi hâlen hayatta...